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Факты / Украина / Политика

Обыски в Микитася: ГБР нашло шесть элитных авто

По результатам обысков у народного депутата VIII созыва Максима Микитася следователи ГБР обнаружили шесть элитных автомобилей, на них наложен арест.

Максим Микитась

Во время обысков у народного дептатив VIII созыва Максима Микитася следователи ГБР обнаружили шесть элитных авто. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест.

В ГБР напомнили, что 11 декабря состоялись санкционированные обыски по месту жительства Микитася в рамках досудебного расследования о возможной легализации 200 млн грн полученных преступным путем.

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По предварительным данным следствия, в 2016 году народный депутат совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.

К слову, апелляционный административный суд Киева решил оставить под стражей без права внесения залога бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

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