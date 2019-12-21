Обшуки у Микитася: ДБР знайшло шість елітних авто

За результатами обшуків у народного депутата VIII скликання Максима Микитася слідчі ДБР виявили шість елітних автомобілів, на них накладено арешт.

Під час обшуків у народного дептата VIII скликання Максима Микитася слідчі ДБР виявили шість елітних авто. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт.

У ДБР нагадали, що 11 грудня відбулися санкціоновані обшуки за місцем проживання Микитася в рамках досудового розслідування щодо можливої легалізації 200 млн грн отриманих злочинним шляхом.

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За попередніми даними слідства, у 2016 році народний депутат здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами.

До слова, апеляційний адміністративний суд Києва вирішив залишити під вартою без права внесення застави колишнього народного депутата Сергія Пашинського.