45,9% украинцев считают Зеленского политиком года

Почти половина граждан Украины считают политиком уходящего года президента Украины Владимира Зеленского.

Результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой центра Разумкова показали, что 45,9% респондентов считают Владимира Зеленского политиком года.

Далее идут пятый президент Украины Петр Порошенко (7,5%), лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко (3,3%), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (2,8%), лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко (2,7%).

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Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, самой влиятельной женщиной по версии Forbes в девятый раз стала Ангела Меркель.

Источник: Демократические инициативы