45,9% українців вважають Зеленського політиком року

Майже половина громадян України вважають політиком року, що минає президента України Володимира Зеленського.

Результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою Центру Разумкова показали, що 45,9% респондентів вважають Володимира Зеленського політиком року.

Далі йдуть п’ятий президент України Петро Порошенко (7,5%), лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко (3,3%), спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (2,8%), лідер партії Опозиційна платформа – За життя Юрій Бойко (2, 7%).

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Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, найвпливовішою жінкою за версією Forbes вдев’яте стала Ангела Меркель.

Джерело: Демократичні ініціативи