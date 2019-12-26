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Факты / Украина

НАБУ проводит обыски в Министерстве информполитики

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в помещении Министерства информационной политики и госпредприятия Защита информационного пространства.

набу

Государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко сообщил, что НАБУ проводят обыск в помещении Министерства информационной политики и ГП Защита информационного пространства.

–  Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, – написал он.

Читайте: Ищут документы о передаче собственности: НАБУ пришло с обысками на Думская TV

По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от телеканала CNN.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований провело обыски в спортклубе 5 элемент и офисе партии Европейская солидарность.

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