НАБУ проводит обыски в Министерстве информполитики

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в помещении Министерства информационной политики и госпредприятия Защита информационного пространства.

Государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко сообщил, что НАБУ проводят обыск в помещении Министерства информационной политики и ГП Защита информационного пространства.

– Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, – написал он.

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По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от телеканала CNN.

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований провело обыски в спортклубе 5 элемент и офисе партии Европейская солидарность.