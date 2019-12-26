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Факти / Україна

НАБУ проводить обшуки в Міністерстві інформполітики

Співробітники Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки в приміщенні Міністерства інформаційної політики та держпідприємства Захист інформаційного простору.

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Державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту Артем Біденко повідомив, що НАБУ проводять обшук в приміщенні Міністерства інформаційної політики та ДП Захист інформаційного простору.

– Обшуки проходять в рамках справи про тендер, проведений в 2018 році на суму 15 млн грн на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN, – написав він.

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За версією слідства, переможець тендеру компанія CFC Consulting не розмістила рекламу, незважаючи на наявність актів виконаних робіт від телеканалу CNN.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань провело обшуки в спортклубі 5 елемент та офісі партії Європейська солідарність.

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