Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго

Нацбанк начал принудительное взыскание с бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго 1,539 млрд грн.
26 декабря Национальный банк Украины получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации решения суда о взыскании с бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка.
– Мы будем принимать все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка.
В настоящее время общий объем задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн, – сообщает пресс-служба НБУ.
Начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами Национального банка Сергей Бойко отметил, что Нацбанк ожидает, что частично задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго (финансового поручителя по кредитам рефинансирования).
Также это касается подконтрольных ему компаний – имущественных поручителей, к которым Нацбанк также подал около 30 судебных исков.
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Жеваго пытался обжаловать решение суда, но не уплатил вовремя судебный сбор, в связи с чем Киевский апелляционный суд 13 декабря вернул без рассмотрения его жалобу.
Это позволило НБУ обратиться в ГИС относительно принудительного исполнения решения суда райсуда.
Напомним, 27 сентября бывшему народному депутату вручили подозрение заочно. 9 октября Жеваго объявили в розыск.