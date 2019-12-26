Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго

Нацбанк почав примусове стягнення з колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн.
26 грудня Національний банк України отримав виконавчі листи та звернувся в Державну виконавчу службу (ДВС) для реалізації рішення суду щодо стягнення з колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Нацбанку.
– Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку.
Наразі загальний обсяг заборгованості банку Фінанси та Кредит перед Національним банком за всіма кредитами рефінансування становить 6,6 млрд грн, – повідомляє прес-служба НБУ.
Начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко зазначив, що Нацбанк очікує часткового погашення заборгованості за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Жеваго (фінансового поричителя за кредитами рефінансування).
Також це стосується підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких Нацбанк також подав близько 30 судових позовів.
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Жеваго намагався оскаржити рішення суду, але не сплатив вчасно судовий збір, в зв’язку з чим Київський апеляційний суду 13 грудня повернув без розгляду його скаргу.
Це дозволило НБУ звернутися до ДВС щодо примусового виконання рішення суду райсуду.
Нагадаємо, 27 вересня колишньому народному депутату вручили підозру заочно. 9 жовтня Жеваго оголосили у розшук.