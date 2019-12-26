PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго

Нацбанк почав примусове стягнення з колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн.

Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго

26 грудня Національний банк України отримав виконавчі листи та звернувся в Державну виконавчу службу (ДВС) для реалізації рішення суду щодо стягнення з колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Нацбанку.

– Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку.

Наразі загальний обсяг заборгованості банку Фінанси та Кредит перед Національним банком за всіма кредитами рефінансування становить 6,6 млрд грн, – повідомляє прес-служба НБУ.

Начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко зазначив, що Нацбанк очікує часткового погашення заборгованості за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Жеваго (фінансового поричителя за кредитами рефінансування).

Також це стосується підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких Нацбанк також подав близько 30 судових позовів.

Читайте: Суд дозволив заочно заарештувати бізнесмена Жеваго

Жеваго намагався оскаржити рішення суду, але не сплатив вчасно судовий збір, в зв’язку з чим Київський апеляційний суду 13 грудня повернув без розгляду його скаргу.

Це дозволило НБУ звернутися до ДВС щодо примусового виконання рішення суду райсуду.

Джерело: НБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Економіка
Нацбанк назвав причини уповільнення економіки України
5 грн
НБУ вводить в обіг монету номіналом 5 грн
Ощадбанку та Укрексімбанку потрібно додатково 23,3-45,8 млрд грн
Ощадбанку та Укрексімбанку потрібно додатково 23,3-45,8 млрд грн
Стилус
НБУ дозволив громадянам ставити підпис в електронних документах
курс гривні
В НБУ назвали очікувану інфляцію за підсумками 2019 року
держборг
Нацбанк збільшив ліміт інвестицій фізосіб за кордон до €100 тис. на рік
МВФ
МВФ затвердить нову програму для України в першому кварталі 2020: прогноз НБУ
НБУ знизив облікову ставку з 15,5% до 13,5%: причини та наслідки
НБУ знизив облікову ставку з 15,5% до 13,5%: причини та наслідки
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка