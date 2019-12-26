Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго

Нацбанк почав примусове стягнення з колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн.

26 грудня Національний банк України отримав виконавчі листи та звернувся в Державну виконавчу службу (ДВС) для реалізації рішення суду щодо стягнення з колишнього власника банку Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Нацбанку.

– Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. Наразі загальний обсяг заборгованості банку Фінанси та Кредит перед Національним банком за всіма кредитами рефінансування становить 6,6 млрд грн, – повідомляє прес-служба НБУ.

Начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко зазначив, що Нацбанк очікує часткового погашення заборгованості за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Жеваго (фінансового поричителя за кредитами рефінансування).

Також це стосується підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких Нацбанк також подав близько 30 судових позовів.

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Жеваго намагався оскаржити рішення суду, але не сплатив вчасно судовий збір, в зв’язку з чим Київський апеляційний суду 13 грудня повернув без розгляду його скаргу.

Це дозволило НБУ звернутися до ДВС щодо примусового виконання рішення суду райсуду.