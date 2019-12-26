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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине закрыли все игорные заведения – МВД

В Министерстве внутренних дел заявили о закрытии 5,3 тыс. игорных заведений.

Гральний бізнес

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что все игорные заведения закрыты.

Мартыненко отметил, что сейчас в стране не осталось ни одного игорного заведения, который бы работал.

– Если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, – добавил советник министра.

По его словам, также конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

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Также советник министра объяснил, почему только сейчас активизировалась борьба с игорным бизнесом.

– Сейчас, в связи с тем, что у нас провалился закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены. Соответственно, президент поручил правительству разобраться с ситуацией на рынке игорных заведений.

Правительство отменило постановление, и, соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства – заведения начали закрываться, – рассказал Мартыненко.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. После чего глава МВД Арсен Аваков дал приказ, исполняя постановление Кабмина, до 16.00 20 декабря в Украине закрыть все игровые клубы, лотереи.

Источник: Громадское радио

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