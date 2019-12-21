Правоохранители “крышуют” игорный бизнес – Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас “крышуют” это направление.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы прикрывают деятельность нелегального игорного бизнеса.

– Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют. Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной, – подчеркнул он.

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По результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. После чего глава МВД Арсен Аваков дал приказ, исполняя постановление Кабмина, до 16.00 20 декабря в Украине закрыть все игровые клубы, лотереи.