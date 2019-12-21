PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правоохранители “крышуют” игорный бизнес – Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас “крышуют” это направление.

Правоохранители “крышуют” игорный бизнес – Рябошапка

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы прикрывают деятельность нелегального игорного бизнеса.

– Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют.

Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной, – подчеркнул он.

Читайте: Сказали – сделали! Гончарук отчитался о закрытии более 5 300 игорных заведений

По результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. После чего глава МВД Арсен Аваков дал приказ, исполняя постановление Кабмина, до 16.00 20 декабря в Украине закрыть все игровые клубы, лотереи.

Источник: ГПУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сказали – сделали! Гончарук отчитался о закрытии более 5 300 игорных заведений
Сказали – сделали! Гончарук отчитался о закрытии более 5 300 игорных заведений
Работают ли игорные заведения Киева после запрета – рейд Фактов ICTV
Работают ли игорные заведения Киева после запрета – рейд Фактов ICTV
полиция массово закрывает игорные заведения
Более 500: Нацполиция массово закрывает игорные заведения
СБУ закрыла 43 подпольных казино и игорных заведения
СБУ закрыла 43 подпольных казино и игорных заведения
Зеленский: Не хотите платить в бюджет – закрываем все игорные залы
Зеленский: Не хотите платить в бюджет – закрываем все игорные залы
Полиция закроет все игорные заведения до 16.00 20 декабря – Аваков
Полиция закроет все игорные заведения до 16.00 20 декабря – Аваков
Дело Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Дело Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку
Игорный бизнес не сможет прикрываться лотереями – Гончарук
Игорный бизнес не сможет прикрываться лотереями – Гончарук
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка