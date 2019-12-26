В Україні закрили всі гральні заклади – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ заявили про закриття 5,3 тис. гральних закладів.
Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що всі гральні заклади закриті.
Мартиненко зазначив, що нині в країні не залишилося жодного грального закладу, який би працював.
– Якщо виявиться, що десь такий заклад працює, я просив би повідомляти в поліцію, — додав радник міністра.
За його словами, також конфісковано близько 4,5 тис. одиниць обладнання приблизно на 51 млн грн та відкрито 250 кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом.
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Також радник міністра пояснив, чому тільки зараз активізувалася боротьба з гральним бізнесом.
– Зараз, у зв’язку з тим, що у нас був провалений закон щодо легалізації грального бізнесу, правила не були встановлені. Відповідно, президент доручив уряду розібратися із ситуацією, яка є на ринку гральних закладів.
Уряд скасував постанову, і, відповідно, правоохоронці почали виконувати рішення уряду – заклади почали закриватись, — розповів Мартиненко.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні. Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.
Джерело: Громадське радіо