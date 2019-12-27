С 20 января 2020 года медиагруппа StarLightMedia переходит в HD-качество вещания. Почему каналы идут на такой шаг и как это происходило в мире – в материале Фактов ICTV.

HD-качество вещания активно внедряется в Украине. Так, с 20 января 2020 года медиагруппа StarLightMedia, в том числе и телеканал ICTV, переходит на HD.

Дата совпадает с кодировкой спутникового сигнала крупнейших телеканалов Украины. Так что все, кто пользовался спутником и не платил абонплату, должен будет выбрать легальный тип просмотра ТВ.

Теперь пользователи, которые оплатят за просмотр телеканалов, будут иметь преимущество – HD-качество. Не предусмотрен переход только для Т2 – там зрители продолжат смотреть программы в SD.

Факты ICTV писали, в чем преимущества HD. В частности, качество картинки улучшится в среднем в пять раз.

– Переход на HD – это требование времени и рынка, – отмечает Владимир Харченко, главный менеджер проекта по переходу на HD StarLightMedia.

В мире телеканалы уже давно перешли на HD. Произошло это примерно одновременно. Более того, они постепенно переходят на следующий уровень – 4K, а Япония шагает еще дальше и уже заявляет о вещании в 8К.

В США телевидение высокой четкости ввели еще в 1998 году, а уже в 2003 году транслировать телеканалы в HD начали спутниковые провайдеры.

Первые съемки в HD – это преимущественно кадры из космоса и спорт. Сегодня 85% американских телеканалов вещают в HD.

Япония перешла на HD-вещание в 2003 году. Начинали с больших городов – Токио, Осаке, Нагое.

Первым европейским телеканалом в HD был Euro1080. Это произошло на год позже – в 2004 году.

Но в Украине в производстве и формировании программ мы одни из последних, кто переходит на HD, рассказывает Владимир Харченко.

– Надо разделять переход в HD на два этапа: производство и формирование программ и вещание. По производству и формированию мы очень отстаем, а вот по вещанию мы идем со всеми медиагруппами одинаково.

Так, кроме StarLightMedia, HD-версии вещания запускают еще три медиагруппы – Inter Media Group, медиагруппа Украина и 1+1 media. Последние две уже доступны в HD у некоторых платных провайдеров.

Кроме того, два телеканала группы SML – M1 и M2 – с ноября тоже вещают в HD.