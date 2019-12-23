После кодирования спутникового телевидения ICTV, СТБ и Новый канал запускают HD-версии. Кто будет иметь доступ к HD и в чем преимущества этого качества – в материале Фактов ICTV.

С кодировкой спутникового телевидения, которое запланировано на 20 января 2020 года, параллельно состоится переход телеканалов на HD-версии. В частности, к переходу готовится медиа-группа StarLightMedia, а это каналы ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и Оце.

– HD-версии должны быть доступны в первом квартале 2020 года. Мы готовимся и делаем все возможное, чтобы это совпало с моментом кодирования каналов. Чтобы те абоненты, которые будут переходить на новый сигнал, сразу смотрели нас в HD, – отмечает коммерческий директор дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia Николай Фаенгольд.

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Кому будут доступны HD-версии?

HD-качество будет доступно у спутниковых провайдеров, ОТТ-, IPTV-провайдеров и провайдеров цифрового кабельного телевидения.

Без доступа останутся пользователи бесплатного телевидения Т2.

– Мы понимаем, что это создаст разницу на рынке платного и бесплатного телевидения. То есть у платных и технологических провайдеров мы будем, а у бесплатного вещания и провайдеров с отсталыми технологиями – нет. Тем самым, выбирая вещание в HD, мы не только улучшаем изображение для наших зрителей, но и развиваем украинское телевидение, – рассказывает главный менеджер проекта по переходу на HD SLM Владимир Харченко.

К слову, часть ОТТ-провайдеров уже транслирует телеканалы М1 и М2 в HD-качестве.

В чем преимущества HD?

Основное преимущество HD – улучшенная детализация. Изображение HD имеет разрешение 1920х1080 пикселей, тогда как SD-изображение – 720×576. То есть качество картинки на экране лучше в среднем в пять раз.

Картинка в HD более яркая и реалистичная, ведь чем больше пикселей при передаче изображения, тем больше деталей видит зритель, и соответственно, отображение кривых и диагональных линий становится совершеннее.

Такой формат позволяет зрителю разглядеть даже самые мелкие детали. Особенно ощутимой будет разница для телевизоров размером более 32 дюймов.

Фактически, на большом экране картинка в SD-качестве растягивается, чтобы заполнить всю плоскость экрана, а потому становится размытой. С HD, который имеет существенно больше пикселей, такого не происходит.

К слову, Факты ICTV писали, что ожидает украинцев после кодирования каналов и сколько за это придется платить.