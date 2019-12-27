З 20 січня 2020 року медіа-група StarLightMedia переходить в HD-якість мовлення. Чому канали йдуть на такий крок та як це відбувалось у світі – у матеріалі Фактів ICTV.

HD-якість мовлення активно запроваджується в Україні. Так, з 20 січня 2020 року медіа-група StarLightMedia, зокрема і телеканал ICTV, переходить на HD.

Дата збігається із кодуванням супутникового сигналу найбільших телеканалів України. Тож, всі, хто користувався супутником і не сплачував абонплату, муситиме обрати легальний тип перегляду ТБ.

Тепер користувачі, які платитимуть за перегляд телеканалів, матимуть перевагу – HD-якість. Не передбачений перехід тільки для Т2 – там глядачі продовжать дивитись програми у SD.

Факти ICTV писали, в чому перевага HD. Зокрема, якість картинки покращиться в середньому у п’ять разів.

– Перехід на HD – це вимога часу і ринку, – зазначає Володимир Харченко, головний менеджер проекту з переходу на HD StarLightMedia.

У світі телеканали вже давно перейшли на HD. Сталось це приблизно одночасно. Більше того, вони поступово переходять на наступний рівень – 4K, а Японія крокує ще далі і вже заявляє про мовлення в 8К.

У США телебачення високої чіткості запровадили ще у 1998 році, а вже у 2003 році транслювати телеканали в HD почали супутникові провайдери.

Перші зйомки в HD – це переважно кадри з космосу та спорт. Сьогодні 85% американських телеканалів мовлять в HD.

Японія перейшла на HD-мовлення у 2003 році. Починали з найбільших міст – Токіо, Осаке, Нагое.

Першим європейським телеканалом у HD був Euro1080. Це сталось на рік пізніше – у 2004 році.

Натомість в Україні у виробництві та формуванні програм ми одні з останніх, хто переходить на HD, розповідає Володимир Харченко.

– Треба розділяти перехід в HD на два етапи: виробництво і формування програм та мовлення. За виробництвом і формуванням ми дуже відстаємо, а от за мовленням ми йдемо з усіма медіа-групами однаково.

Так, окрім StarLightMedia, HD-версії мовлення запускають ще три медіа-групи – Inter Media Group, Медіа група Україна та 1+1 media. Остані дві вже доступні у HD у деяких платних провайдерів.

Окрім того, два телеканали групи SML – M1 та M2 – з листопада вже мовлять в HD.