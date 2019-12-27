Украина возобновит экспорт оружия и военной техники

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при СНБО возобновила работу после 4-месячного перерыва.

На этой неделе заработала Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при СНБО после почти 4-месячного перерыва.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

– Экспорту оружия и военной техники быть! – прокомментировала она это событие.

Панаиотиди уточнила, что в отсутствие выводов комиссии экспорт фактически был приостановлен.

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Комиссия рассматривает предоставление выводов на проведение переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров на осуществление международных передач военных товаров.

Ранее новое руководство Укроборонпрома назвал целью пятикратное рост экспорта вооружений.