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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна відновить експорт зброї та військової техніки

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО відновила роботу після 4-місячної перерви.

з днем збройних сил

На цьому тижні запрацювала Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО після майже 4-місячної перерви.

Про це розповіла заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді.

– Експорту зброї та військової техніки бути! – прокоментувала вона цю подію.

Панаіотіді уточнила, що під час відсутності висновків комісії експорт фактично був припинений.

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Комісія розглядає надання висновків на проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів на здійснення міжнародних передач військових товарів.

Раніше нове керівництво Укроборонпрому назвало метою п`ятикратне зростання експорту озброєнь.

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