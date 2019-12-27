Україна відновить експорт зброї та військової техніки

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО відновила роботу після 4-місячної перерви.
На цьому тижні запрацювала Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО після майже 4-місячної перерви.
Про це розповіла заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді.
– Експорту зброї та військової техніки бути! – прокоментувала вона цю подію.
Панаіотіді уточнила, що під час відсутності висновків комісії експорт фактично був припинений.
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Комісія розглядає надання висновків на проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів на здійснення міжнародних передач військових товарів.
Раніше нове керівництво Укроборонпрому назвало метою п`ятикратне зростання експорту озброєнь.