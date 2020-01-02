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Факты / Украина / Общество

1 января боевики трижды обстреляли позиции ВСУ – один раненый

1 января вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный ООС получил ранения.

1 января боевики трижды обстреляли позиции ВСУ – один раненый

В первый день года противник трижды обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группы Север.

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– Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, – отчитались в ООС.

С начала этого периода, 2 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.

Источник: Штаб ООС

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