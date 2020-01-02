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Факты / Украина / Общество

Куда сдать елку после Нового года – список пунктов переработки в Киеве

В Киеве заработали 15 площадок для сбора новогодних елок после праздников. Список пунктов приема елок смотрите в материале Фактов ICTV.

Куда сдать елку после Нового года – список пунктов переработки в Киеве

Со 2 января в Киеве заработали 15 пунктов сбора, куда можно принести свои елки, сосны, ели.

– Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок вечнозеленых растений, – отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Пункты приема елок: 

  • просп. Голосеевский, 87-г – Голосеевский район
  • ул. Тростянецкая, 58-А – Дарницкий район
  • ул. Электротехническая, 26 – Деснянский район
  • ул. Освободителей, 6 – Днепровский район
  • просп. С. Бандеры, 26-А – оболонский район
  • ул. Железнодорожное шоссе, 61 – Печерский район
  • ул. Дмитриевская, 16 – Подольский район
  • Ул. Бетховена, 8 – Святошенский район
  • ул. Новополевая, 95-А – Соломенский район
  • спуск Герцена, 6 – Шевченковский район
  • Бориспольское шоссе, 23 км – Дарницкий район
  • просп. Броварской, 2а – Днепровский район
  • ул. Радистов, 1-в – Деснянский район
  • Никольское лесничество – Дарницкий район
  • Броварское лесничество, кв №72 – Дарницкий район

Читайте: Новогодняя елка в Киеве вошла в пятерку самых красивых елок Европы

Ранее мы также писали о том, где в Киеве можно сдать мусор на переработку.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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