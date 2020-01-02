Куда сдать елку после Нового года – список пунктов переработки в Киеве

В Киеве заработали 15 площадок для сбора новогодних елок после праздников. Список пунктов приема елок смотрите в материале Фактов ICTV.

Со 2 января в Киеве заработали 15 пунктов сбора, куда можно принести свои елки, сосны, ели.

– Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для защиты почвы от пересыхания и перегрева лунок вечнозеленых растений, – отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

Пункты приема елок:

просп. Голосеевский, 87-г – Голосеевский район

ул. Тростянецкая, 58-А – Дарницкий район

ул. Электротехническая, 26 – Деснянский район

ул. Освободителей, 6 – Днепровский район

просп. С. Бандеры, 26-А – оболонский район

ул. Железнодорожное шоссе, 61 – Печерский район

ул. Дмитриевская, 16 – Подольский район

Ул. Бетховена, 8 – Святошенский район

ул. Новополевая, 95-А – Соломенский район

спуск Герцена, 6 – Шевченковский район

Бориспольское шоссе, 23 км – Дарницкий район

просп. Броварской, 2а – Днепровский район

ул. Радистов, 1-в – Деснянский район

Никольское лесничество – Дарницкий район

Броварское лесничество, кв №72 – Дарницкий район

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Фото: КГГА