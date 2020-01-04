В Киеве выступит номинант на Нобелевскую премию мира

В рамках Форума больших мечтателей Dream Big Forum выступит известная писательница и бизнес-коуч Ирина Хакамада.

В Киеве 27 февраля в рамках Форума больших мечтателей Dream Big Forum выступит известная писательница и бизнес-коуч Ирина Хакамада. Об этом сообщила компания-организатор на своей странице в Facebook.

– Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за шесть лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично, – говорится в сообщении компании.

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Ирина Хакамада – бывший российский оппозиционный политик, одна из номинантов на Нобелевскую премию мира среди тысяч женщин планеты. В 1995 году журналом Time была названа политиком 21 века в числе 100 известных женщин мира.

Хакамада неоднократно высказывалась о необходимости нормализации отношений с Украиной и одной из немногих публично признавала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией. Ранее во время интервью известный украинский влогер Евгений Черняк назвал Ирину Хакамаду самым востребованным бизнес-тренером СНГ.

Напомним, мэры Киева и Бучи Виталий Кличко и Анатолий Федорук вошли в первую двадцатку рейтинга самых влиятельных людей Киевщины по итогам 2019 года.