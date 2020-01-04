У Києві виступить номінант на Нобелівську премію миру

У рамках Форуму великих мрійників Dream Big Forum виступить відома письменниця і бізнес-коуч Ірина Хакамада.

У Києві 27 лютого в рамках Форуму великих мрійників Dream Big Forum виступить відома письменниця і бізнес-коуч Ірина Хакамада. Про це повідомила компанія-організатор на своїй сторінці в Facebook.

– Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за шість років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії та жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки та гіпотези випробувані особисто, – йдеться в повідомленні компанії.

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Ірина Хакамада – колишній російський опозиційний політик, одна з номінантів на Нобелівську премію миру серед тисяч жінок планети. У 1995 році журналом Time була названа політиком 21 століття серед 100 відомих жінок світу.

Хакамада неодноразово висловлювалася на підтримку необхідності нормалізації відносин з Україною і однією з небагатьох публічно визнавала незаконною анексію Криму Російською Федерацією. Раніше під час інтерв’ю відомий український влогер Євген Черняк назвав Ірину Хакамаду найзатребуванішим бізнес-тренером СНД.

Нагадаємо, міські голови Києва та Бучі Віталій Кличко та Анатолій Федорук увійшли до першої двадцятки рейтингу найвпливовіших людей Київщини за підсумками 2019 року.