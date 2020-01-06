С танцами и пением: во Львове установили Рождественского Дидуха

Традиционно в Сочельник во Львове установили Рождественского Дидуха, которого накануне изготовили мастера Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого.
Жители и гости Львова присоединились к праздничному шествию и вместе с мэром города Андреем Садовым зашагали к месту установки Дидуха.
Праздничное шествие началось в 12.00 возле ратуши. После этого люди собрались в колонну и прошлись по центральной площади города, а также улицам Беринди и Театральной.
Традиционно Дидух установили на площади Яворского. Его изготовили из соломы и украсили разноцветными лентами.
Высота рождественского символа – 4 метра.
– Дорогие львовяне и гости нашего города! Хочу поздравить всех нас с праздниками. Хочу, чтобы сегодня, на Святой ужин, каждая семья собралась дома за своим семейным столом.
Я бы хотел, чтобы мы сегодня были все вместе, вспомнили тех, кого сегодня нет с нами, чтобы сегодня мы пригласили во Львов тех, кто в одиночестве, потому что это большое семейное торжество для нашего города, для Украины и для всех украинцев в целом мире, – сказал Андрей Садовый.
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Кроме того, для львовян и гостей города выступали творческие коллективы: образцовый детский фольклорный ансамбль песни Джерело, хор Гомон и ансамбль Горганы.
Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как праздновал Рождество в детстве, а также, какая колядка ему нравится больше всего.
Источник: Львовский городской совет