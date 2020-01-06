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Факты / Украина / Общество

С танцами и пением: во Львове установили Рождественского Дидуха

Традиционно в Сочельник во Львове установили Рождественского Дидуха, которого накануне изготовили мастера Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого.

С танцами и пением: во Львове установили Рождественского Дидуха

Жители и гости Львова присоединились к праздничному шествию и вместе с мэром города Андреем Садовым зашагали к месту установки Дидуха.

Праздничное шествие началось в 12.00 возле ратуши. После этого люди собрались в колонну и прошлись по центральной площади города, а также улицам Беринди и Театральной.

С танцами и пением: во Львове установили Рождественского Дидуха / 4 фотографии

Традиционно Дидух установили на площади Яворского. Его изготовили из соломы и украсили разноцветными лентами.

С танцами и пением: во Львове установили Рождественского Дидуха / 3 фотографии

Высота рождественского символа – 4 метра.

– Дорогие львовяне и гости нашего города! Хочу поздравить всех нас с праздниками. Хочу, чтобы сегодня, на Святой ужин, каждая семья собралась дома за своим семейным столом.

Я бы хотел, чтобы мы сегодня были все вместе, вспомнили тех, кого сегодня нет с нами, чтобы сегодня мы пригласили во Львов тех, кто в одиночестве, потому что это большое семейное торжество для нашего города, для Украины и для всех украинцев в целом мире, – сказал Андрей Садовый.

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Кроме того, для львовян и гостей города выступали творческие коллективы: образцовый детский фольклорный ансамбль песни Джерело, хор Гомон и ансамбль Горганы.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как праздновал Рождество в детстве, а также, какая колядка ему нравится больше всего.

Источник: Львовский городской совет

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