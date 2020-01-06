Зеленский призвал инвесторов из Омана вкладывать средства в бизнес в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в Омане договорился об активизации инвестиционного сотрудничества.

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Омане с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршидом договорился об активизации инвестиционного сотрудничества.

Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, отметив, что нынешний уровень не соответствует имеющемуся потенциалу.

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Президент Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования.

Глава государства сообщил об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создание в нашем государстве благоприятной деловой среды, а также и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину.

Напомним, 5 января Владимир Зеленский отправился с семьей в Оман, где у лидера государства состоятся встречи на высшем уровне.