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Факти / Україна

Зеленський закликав інвесторів із Оману вкладати кошти в бізнес в Україні

Президент України Володимир Зеленський в Омані домовився про активізацію інвестиційної співпраці.

Оман

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Омані з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді домовився про активізацію інвестиційної співпраці.

Сторони обговорили торгово-економічне та інвестиційне співробітництво, зазначивши, що нинішній рівень не відповідає наявному потенціалу.

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Президент Зеленський зазначив, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування.

Глава держави повідомив про умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів, створення в нашій державі сприятливого ділового середовища, а також і закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.

Оманська сторона висловила зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері та прийняла запрошення Зеленського відвідати Україну.

Нагадаємо, 5 січня Володимир Зеленський вирушив із сім’єю в Оман, де у лідера держави проходять зустрічі на найвищому рівні.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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