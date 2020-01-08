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Факты / Украина

Родственников жертв крушения Boeing 737 МАУ увезли из Борисполя, им окажут помощь

Семьи погибших в авиакатастрофе самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране получат необходимую поддержку.

Родственников жертв крушения Boeing 737 МАУ увезли из Борисполя, им окажут помощь

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что семьи погибших в результате авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Тегеране (Иран) получат помощь.

– Государство окажет необходимую поддержку семьям погибших. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ, – заявил Гончарук.

Родственников погибших собрали в аэропорту Борисполь, после чего их вывели из аэропорта.

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Украинский посол и консул тесно взаимодействуют с авиационными властями Ирана с целью оперативного выяснения причин катастрофы и репатриации тел погибших украинцев.

Кроме того, Гончарук добавил, что список пассажиров, находившихся на борту украинского самолета, будет обнародован в ближайшее время.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. 

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.

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