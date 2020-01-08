Що відомо про стюардесу Марі. Микитюк, яка летіла на борту Boeing 737 МАУ – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На борту літака МАУ Boeing 737-800, який розбився в Тегерані (Іран), знаходилися шість бортпровідників:

Стадник Катерина Олегівна;

Матьков Ігор Валерійович;

Микитюк Марія Михайлівна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерія Євгенівна;

Сологуб Юлія Миколаївна.

Біографія Марії Микитюк

Марія родом з Івано-Франківська, а вчилася в Національному авіаційному університеті на факультет лінгвістики і соціальних комунікацій з 2012 до 2018 року.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Дівчині було 24 роки, вона встигла відвідати 23 країни.

– Маша була дуже яскравою, красивою, веселою та душевної дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла знатно веселиться та закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних та активних людей потрібно ще пошукати, – описують Марію в одній з університетських груп.

Остання публікація Марії в Instagram була присвячена рідному місту Івано-Франківську.























Марія Микитюк – біографія стюардеси Boeing 737 МАУ / 6 фотографий

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.