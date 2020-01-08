Що відомо про стюардесу Марі. Микитюк, яка летіла на борту Boeing 737 МАУ – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На борту літака МАУ Boeing 737-800, який розбився в Тегерані (Іран), знаходилися шість бортпровідників:
- Стадник Катерина Олегівна;
- Матьков Ігор Валерійович;
- Микитюк Марія Михайлівна;
- Лихно Денис Михайлович;
- Овчарук Валерія Євгенівна;
- Сологуб Юлія Миколаївна.
Біографія Марії Микитюк
Марія родом з Івано-Франківська, а вчилася в Національному авіаційному університеті на факультет лінгвістики і соціальних комунікацій з 2012 до 2018 року.
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Дівчині було 24 роки, вона встигла відвідати 23 країни.
– Маша була дуже яскравою, красивою, веселою та душевної дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла знатно веселиться та закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних та активних людей потрібно ще пошукати, – описують Марію в одній з університетських груп.
Остання публікація Марії в Instagram була присвячена рідному місту Івано-Франківську.
Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.
Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.
Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.