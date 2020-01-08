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Факты / Украина

Оплату по старым реквизитам не примут: киевляне получат новые платежки за свет

В январе киевляне получат счета за электроэнергию по новому стандарту IBAN.

Оплату по старым реквизитам не примут: киевляне получат новые платежки за свет

Киевляне получат платежки за электроэнергию по новому стандарту IBAN, который станет обязательным с 13 января 2020 года по всей стране в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

В реквизитах вместо номера счета и МФО будет указан только номер счета из 29 знаков (букв и цифр).

К слову, платежи по старым реквизитам банки принимать не будут.

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Вносить новые данные при расчетах самостоятельно не нужно – в Личном кабинете на сайте YASNO и в мобильном приложении Kyiv YASNO реквизиты изменятся автоматически.

Счет YASNO также обновлен в банках и платежных системах. Новые реквизиты будут указаны в платежках за декабрь, которые получат киевляне в январе.

Новые номера счетов в формате IBAN уже обнародованы на сайте kyiv.yasno.com.ua в разделе Оплата. Если в интернет-банкинге пользователи сами настроили шаблоны для регулярных платежей, то их нужно самостоятельно обновить.

Напомним, в ноябре 2019 года поставщик электроэнергии Киевские энергетические услуги провел ребрендинг и сменил свое название на YASNO (Ясно). Факты ICTV писали, как платить за свет на новом сайте YASNO.

Источник: Укринформ

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