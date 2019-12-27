Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено

На заседании Кабмина министры решили отменить ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.

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Именно Минсоцполитики в начале декабря инициировало идею предоставления украинцам возможность менять формы получения субсидии в любой момент отопительного сезона.

Напомним, Алексей Гончарук сообщил, что этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.