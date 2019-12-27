PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено

На заседании Кабмина министры решили отменить ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги.

Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.

Читайте: Монетизация субсидий для киевлян: что изменилось и как получить деньги

Именно Минсоцполитики в начале декабря инициировало идею предоставления украинцам возможность менять формы получения субсидии в любой момент отопительного сезона.

Напомним, Алексей Гончарук сообщил, что этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов
Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов
Кабмин утвердил электронные трудовые
Кабмин утвердил электронные трудовые
Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту
Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту
Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий
Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий
Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда
Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда
Кабмин не будет менять правила предоставления субсидий в этом сезоне
Кабмин не будет менять правила предоставления субсидий в этом сезоне
Кабмин провел экстренное заседание по газу
Кабмин провел экстренное заседание по газу
гроші держвиплати
Правительство увеличило соцпомощь детям-сиротам и детям с инвалидностью
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка