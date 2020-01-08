Оплату за старими реквізитами не приймуть: кияни отримають нові платіжки за світло

У січні кияни отримають рахунки за електроенергію за новим стандартом IBAN.

Кияни отримають платіжки за електроенергію за новим стандартом IBAN, який стане обов’язковим з 13 січня 2020 року по всій країні відповідно до вимог Національного банку України.

У реквізитах замість номера рахунку і МФО буде вказано тільки номер рахунку з 29 знаків (букв і цифр).

До слова, платежі за старими реквізитами банки не прийматимуть.

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Вносити нові дані при розрахунках самостійно не потрібно – в Особистому кабінеті на сайті YASNO і в мобільному додатку Kyiv YASNO реквізити зміняться автоматично.

Рахунок YASNO також оновлений в банках і платіжних системах. Нові реквізити будуть вказані в платіжках за грудень, які отримають кияни в січні.

Нові номери рахунків у форматі IBAN вже оприлюднені на сайті kyiv.yasno.com.ua в розділі Оплата. Якщо у інтернет-банкінгу користувачі самі налаштували шаблони для регулярних платежів, то їх потрібно самостійно оновити.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року постачальник електроенергії Київські енергетичні послуги провів ребрендинг і змінив свою назву на YASNO (Ясно). Факти ICTV писали, як платити за світло на новому сайті YASNO.