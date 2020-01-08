Правительство Украины проведет расследование причин авиакатастрофы пассажирского самолета компании МАУ неподалеку Тегерана, Иран.

В рамках расследования выяснят, могли ли украинские государственные органы предотвратить катастрофу, закрыв авиасообщение с Ираном.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по вопросам авиакатастрофы.

– Безусловно, в рамках расследования этого инцидента мы выясним, кто и как должен реагировать. Если мы приходим к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы не отреагировали, мы примем соответствующие кадровые решения, – сообщил Гончарук.

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Решение о запрете авиаполетов в любую страну должна принимать Государственная авиационная служба Украины.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.