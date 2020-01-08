Уряд України проведе розслідування причин авіакатастрофи пасажирського літака компанії МАУ неподалік Тегерану, Іран.

У межах розслідування з’ясують, чи могли українські державні органи запобігти катастрофі, закривши авіасполучення з Іраном.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу з питань авіакатастрофи.

– Безумовно в межах розслідування цього інциденту ми з’ясуємо, хто і як мав реагувати. Якщо ми дійдемо висновку, що були підстави відреагувати раніше, а офіційні органи не відреагували, ми ухвалимо відповідні кадрові рішення, – повідомив Гончарук.

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Рішення про заборону авіапольотів до будь-якої країни має ухвалювати Державна авіаційна служба України.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.