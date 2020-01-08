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Факты / Украина

Bellingcat проверяет, могли ли сбить самолет МАУ из иранских ЗРК Тор

Bellingcat проведет расследование, чтобы проверить, находился ли самолет МАУ в радиусе действия систем Тор, находящихся на вооружении иранской армии.

Bellingcat проверяет, могли ли сбить самолет МАУ из иранских ЗРК Тор

Bellingcat проверит версию о том, что авиакатастрофа самолета МАУ в Тегеране стала следствием атаки из зенитного ракетного комплекса Тор.

– Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем Тор, – заявил основатель интернет-издание Bellingcat, британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс.

Читайте: Авиакатастрофа в Иране: пилот старался увести самолет от домов

Согласно открытым данным, на вооружении иранской армии есть 29 ЗРК Тор-М1 российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

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