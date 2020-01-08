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Факти / Україна

Авіакатастрофа в Ірані: літак Міноборони з 45 експертами вилетів із Києва

Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що результати роботи українських фахівців в Ірані зі з’ясування причин авіакатастрофи будуть дуже якісними.

Авіакатастрофа в Ірані: літак Міноборони з 45 експертами вилетів із Києва

Літак Міністерства оборони України з групою експертів вилетів до Ірану.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

– Побажаємо їм удачі та виконання поставлених завдань. Україна чекає на ваше повернення, – написав він на своїй сторінці в Facebook у середу ввечері.

Данілов упевнений, що результати роботи українських фахівців в Ірані зі з’ясування причин авіакатастрофи будуть дуже якісними.

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Експерти заходять на борт літака до Тегерана. Фото: Олексій Данілов.

– Була сформована група з представників високого рівня, яка зараз вирушає до Тегерана, в яку входять представники 12 установ. Усі провідні установи, які повинні брати в цьому участь, представлені в цій групі. Загалом склад групи налічує 45 осіб, – підкреслив він.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Фото: Кирило Тимошенко

Джерело: Інтерфакс-Україна

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