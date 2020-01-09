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Факти / Україна

Борт з українськими фахівцями приземлився в Ірані для розслідування авіакатастрофи

В Офісі президента розповіли, що літак з українськими спеціалістами, які повинні розслідувати причини авіакатастрофи в Тегерані, приземлилися в Ірані.

Борт з українськими фахівцями приземлився в Ірані для розслідування авіакатастрофи

Український борт зі спеціалістами, які будуть розслідувати причини падіння лайнера МАУ Boeing 737 у Тегерані, приземлився в Ірані.

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Українських фахівців зустріли представники посольства та консульства.

У пошуково-рятувальну групу увійшли представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО і МАУ.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту  розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

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