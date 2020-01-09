В Офісі президента розповіли, що літак з українськими спеціалістами, які повинні розслідувати причини авіакатастрофи в Тегерані, приземлилися в Ірані.

Український борт зі спеціалістами, які будуть розслідувати причини падіння лайнера МАУ Boeing 737 у Тегерані, приземлився в Ірані.

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Українських фахівців зустріли представники посольства та консульства.

У пошуково-рятувальну групу увійшли представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО і МАУ.

У ці хвилини борт із українськими фахівцями приземлився в Тегерані. Їх зустріли представники посольства та консульства. — Офіс Президента (@APUkraine) January 9, 2020

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.