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Факты / Украина / Общество

НДФЛ, ЕСВ и военный сбор можно объединить в один налог – Гетманцев

Вместо НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в Украине могут ввести один налог, минимальная ставка которого будет составлять 15%.

Данило Гетманцев

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что можно объединить налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос и военный сбор в один налог.

По его словам, минимальная ставка нового налога будет составлять 15% и он будет иметь прогрессивную шкалу.

– Хотя я осторожно отношусь к сокращению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел. И мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс. В том числе, мне кажется, актуально объединение ЕСВ, НДФЛ и военного сбора, где объекты налогообложения возможно объединить, – сказал Гетманцев.

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Он добавил, что сейчас модель подобного налога обсуждается.

Однако уже ясно, что она позволит уменьшить общий уровень налоговой нагрузки.

К слову, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов считает, что следует уменьшить налог на низкие зарплаты.

Источник: Новое время

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