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Факти / Україна / Суспільство

ПДФО, ЄСВ та військовий збір можна об’єднати в один податок – Гетманцев

Замість ПДФО, ЄСВ та військового збору в Україні можуть ввести один податок, мінімальна ставка якого становитиме 15%.

Данило Гетманцев

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що можна об’єднати податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок і військовий збір в один податок.

За його словами, мінімальна ставка нового податку становитиме 15% і він матиме прогресивну шкалу.

– Хоча я обережно ставлюся до скорочення тиску на фонд оплати праці, це питання назріло. І ми готові його розглянути, запропонувавши відповідні зміни до Податкового кодексу. Зокрема, на мою думку, актуально об’єднання ЄСВ, ПДФО і військового збору, де об’єкти оподаткування можливо об’єднати, – сказав Гетманцев.

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Він додав, що зараз модель подібного податку обговорюється.

Однак вже ясно, що вона дозволить зменшити загальний рівень податкового навантаження.

До слова, голова Державної податкової служби Сергій Верланов вважає, що слід зменшити податок на низькі зарплати.

Джерело: Новое время

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