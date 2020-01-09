В Иране начали опознавать жертв крушения самолета МАУ

Иранские эксперты начали работы по идентификации жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране 8 января.

В Иране после завершения сбора тел, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране 8 января, начались работы по установлению их личностей.

На месте крушения воздушного судна работали около 40 спасательных команд, сообщил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Эбрагим Таджик.

Для опознания тел иранские эксперты будут стараться получить генетические образцы от родственников погибших. С их помощью можно будет сопоставить образцы и идентифицировать жертв.

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Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Источник: ISNA