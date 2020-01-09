PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Иране начали опознавать жертв крушения самолета МАУ

Иранские эксперты начали работы по идентификации жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране 8 января.

В Иране начали опознавать жертв крушения самолета МАУ

В Иране после завершения сбора тел, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране 8 января, начались работы по установлению их личностей.

На месте крушения воздушного судна работали около 40 спасательных команд, сообщил глава Общества Красного Полумесяца Ирана Эбрагим Таджик.

Для опознания тел иранские эксперты будут стараться получить генетические образцы от родственников погибших. С их помощью можно будет сопоставить образцы и идентифицировать жертв.

Читайте: Катастрофа самолета МАУ: фото всех погибших членов экипажа

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Источник: ISNA

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Иран предложил Украине и США присоединиться к расследованию авиакатастрофы МАУ
Украинским авиакомпаниям запретили летать над Ираком – Госавиаслужба
Украинским авиакомпаниям запретили летать над Ираком – Госавиаслужба
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Украина изучает версию поражения самолета МАУ ракетой – Данилов
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Самолет МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана – предварительный доклад
Взорвался при касании с землей – новое видео авиакатастрофы самолета МАУ
Взорвался при касании с землей – новое видео авиакатастрофы самолета МАУ
Канада выключила подсветку самой высокой башни в знак траура по жертвам катастрофы МАУ
Канада выключила подсветку самой высокой башни в знак траура по жертвам катастрофы МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Авиакатастрофа в Иране могла произойти из-за технической неисправности – Reuters
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка