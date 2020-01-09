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Факти / Україна

В Ірані розпочали опізнавати жертв катастрофи літака МАУ

Іранські експерти розпочали роботи з ідентифікації жертв авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані 8 січня.

В Ірані розпочали опізнавати жертв катастрофи літака МАУ

В Ірані після завершення збору тіл, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані 8 січня, розпочалися роботи зі встановлення їхніх осіб.

На місці катастрофи повітряного судна працювали близько 40 рятувальних команд, повідомив глава Товариства Червоного Півмісяця Ірану Ебрагім Таджик.

Для упізнання тіл іранські експерти намагатимуться отримати генетичні зразки від родичів загиблих. З їхнью допомогою можна буде зіставити зразки та ідентифікувати жертв.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: фото усіх загиблих членів екіпажу

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Джерело: ISNA

Фото: УНІАН

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