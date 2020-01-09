Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Глава Украинского государства выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

– Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание, – отметил Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации.

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Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

– Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача – узнать правду. Это главное, – заявил Владимир Зеленский и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Со своей стороны, Стефан Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Ранее Иран предложил Украине, США и другим странам присоединиться к расследованию авиакатастрофы самолета МАУ.