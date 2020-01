На самой высокой постройке Западного полушария – башне CN в Торонто – выключена вся декоративная подсветка в память о жертвах катастрофы самолета МАУ в Иране.

Обычно башня подсвечивается разноцветными огнями, однако ночью она стала темной.

Читайте: Зеленский записал обращение в связи с авиакатастрофой в Иране

The CN tower went black to pay tribute to the victims of #IranPlaneCrash Vigils were held across the country. I have yet to see the Iranian government hold a public demo of tribute for these victims. Innocent civilians deserve to be mourned just as much as government officials. pic.twitter.com/42kwB96uyU

— Shila (@thiccwallet) 9 января 2020 г.