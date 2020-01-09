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Факти / Україна

Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування авіакатастрофи в Ірані

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування авіакатастрофи в Ірані

Глава Української держави висловив співчуття й переказав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

– Україна приголомшена трагедією. Дякую за вашу солідарність та співпереживання, – наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про цивільну авіацію.

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Він нагадав, що напередодні до Ірану прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування.

– Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду. Це головне, – заявив Володимир Зеленський та запросив Швецію долучитися до розслідування.

Зі свого боку, Стефан Левен висловив співчуття від народу Швеції та повідомив, що Стокгольм готовий допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Раніше Іран запросив Україну, США та інші країни долучитися до розслідування авіакатастрофи літака МАУ.

Джерело: Офіс Президента

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