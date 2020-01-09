Президент Володимир Зеленський записав звернення до українців у зв’язку з катастрофою літака авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у зв’язку з катастрофою літака МАУ Boeing 737 у Тегерані (Іран) 8 січня.

Читайте: Авіакатастрофа в Тегерані: В Україні 9 січня оголошено Днем жалоби

– Ця страшна історія повинна навчити всіх нас – і кожного громадянина України, і кожного світового лідера – цінувати людські життя. І робити це до того, як вони так стрімко й болюче обірвуться, – заявив Зеленський.

Після завершення робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою Володимир Зеленський вирушив до аеропорту Бориспіль, щоби вшанувати пам’ять жертв трагедії.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців. Український Іл-76 з пошуково-рятувальною групою з представниками МНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО і МАУ вилетів в Тегеран.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін. Крім того, у зв’язку з авіакатастрофою в Україні перевірять всі пасажирські борти.