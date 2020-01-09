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Факты / Украина

Авиакатастрофа в Тегеране: в Украине 9 января объявлено Днем траура

Президент Владимир Зеленский объявил 9 января Днем траура по жертвам катастрофы самолета МАУ в Тегеране (Иран).

Авиакатастрофа в Тегеране: в Украине 9 января объявлено Днем траура

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января Днем траура в связи с катастрофой украинского лайнера  МАУ в Тегеране.

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Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также постановляется отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Также президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в связи с катастрофой самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. 

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.

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