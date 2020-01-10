PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Из-за падения самолета: в Борисполе мужчина ругался и угрожал пограничникам

Мужчина из Ивано-Франковска, который прибыл рейсом из Дублина в аэропорт Борисполь, устроил скандал на паспортном контроле.

– Пограничники отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцировано его агрессивное поведение. Однако находясь в режимной зоне он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим, – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте: Около 120 тыс. должников по алиментам не могут выехать из Украины

Однако все попытки утихомирить мужчину оказались неудачными, поэтому пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.

Ранее Факты ICTV писали, что работники службы безопасности аэропорта Борисполь обнаружили гранату в одном из багажей на самолет рейса Киев – Хургада.

Источник: Госпогранслужба

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка