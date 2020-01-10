Из-за падения самолета: в Борисполе мужчина ругался и угрожал пограничникам

Мужчина из Ивано-Франковска, который прибыл рейсом из Дублина в аэропорт Борисполь, устроил скандал на паспортном контроле.

– Пограничники отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцировано его агрессивное поведение. Однако находясь в режимной зоне он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим, – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

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Однако все попытки утихомирить мужчину оказались неудачными, поэтому пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.

Ранее Факты ICTV писали, что работники службы безопасности аэропорта Борисполь обнаружили гранату в одном из багажей на самолет рейса Киев – Хургада.