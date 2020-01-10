PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Глава Укрпочты за январь получит почти 2 млн грн зарплаты

Игорь Смелянский в 2020 году за первый месяц получает почти 1,9 млн грн заработной платы.

– Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.

Из них 716 463 гривен 30 копеек — должностной оклад, 693 843 гривни — ежемесячная премия, 456 502 гривни — другие выплаты, предусмотренные законодательством, — написала первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ.

Читайте: Более, чем на 13%: в Украине возросла минимальная зарплата

Месячная зарплата Смелянского за последние годы увеличивалась следующим образом:

• 2018 — 571 966 грн/месяц;
• 2019 — 1 427 666 грн/месяц;
• 2020 — 1 886 808 грн/месяц.

До конца 2020-го года Игорь Смелянский заработает почти 22,5 млн грн, в то время как средняя зарплата рядовых работников Укрпочты вырастет на 815 грн — до 6 031 грн 30 коп.

Также с 1 января вырос прожиточный минимум на одного человека до 2 027 грн (ранее 1 936 грн. – Ред.).

Прожиточный минимум в 2020 году должен повыситься еще дважды: с 1 июля до 2 118 грн и с 1 декабря до 2 189 грн.

Мы также выяснили, сможет ли Украина за 7 лет догнать Польшу по уровню зарплат – насколько это реально и что нужно для этого сделать государству.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка