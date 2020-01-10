Глава Укрпочты за январь получит почти 2 млн грн зарплаты

Игорь Смелянский в 2020 году за первый месяц получает почти 1,9 млн грн заработной платы.

– Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек — должностной оклад, 693 843 гривни — ежемесячная премия, 456 502 гривни — другие выплаты, предусмотренные законодательством, — написала первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ.

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Месячная зарплата Смелянского за последние годы увеличивалась следующим образом:

• 2018 — 571 966 грн/месяц;

• 2019 — 1 427 666 грн/месяц;

• 2020 — 1 886 808 грн/месяц.

До конца 2020-го года Игорь Смелянский заработает почти 22,5 млн грн, в то время как средняя зарплата рядовых работников Укрпочты вырастет на 815 грн — до 6 031 грн 30 коп.

Также с 1 января вырос прожиточный минимум на одного человека до 2 027 грн (ранее 1 936 грн. – Ред.).

Прожиточный минимум в 2020 году должен повыситься еще дважды: с 1 июля до 2 118 грн и с 1 декабря до 2 189 грн.

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Источник: Министерство инфраструктуры Украины