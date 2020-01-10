На Донбассе погиб военный, еще один получил ранения

9 января вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов на Донбассе 9 января погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Боевики обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте: На Донбассе снайпер ранил украинского военного

Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксированы вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Красногоровки и поселка Пески.

Также обстрелам подвергся хутор Вильный.

Напомним, 4 января двое военных ВСУ получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.