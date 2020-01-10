На Донбассе погиб военный, еще один получил ранения

9 января вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня.
В результате обстрелов на Донбассе 9 января погиб украинский военный, еще один получил ранения.
Боевики обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксированы вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Красногоровки и поселка Пески.
Также обстрелам подвергся хутор Вильный.
Напомним, 4 января двое военных ВСУ получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
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