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Факты / Украина

На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.

На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке

В субботу, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военных ВСУ получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Оба госпитализированы, раненым оказана квалифицированная помощь.

В целом, по данным штаба ООС, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток 5 января на Донбассе сохраняется тишина.

Напомним, по данным украинской разведки, за 2019 год погибли 600 боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

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