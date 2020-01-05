На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.
В субботу, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военных ВСУ получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
Оба госпитализированы, раненым оказана квалифицированная помощь.
В целом, по данным штаба ООС, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала суток 5 января на Донбассе сохраняется тишина.
Напомним, по данным украинской разведки, за 2019 год погибли 600 боевиков “ДНР” и “ЛНР”.