20 января 2020 года самые рейтинговые украинские телеканалы закодируют свой сигнал. Факты ICTV рассказывают, почему они это делают.

В начале 2020 года все, кто пользуется спутниковым телевидением и не платит абонплату, потеряют возможность бесплатно просматривать 23 украинских телеканала, в том числе и ICTV.

Медиагруппы кодируют сигнал. И этому есть несколько причин.

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Во-первых, это требование правообладателей. Закупая зарубежные фильмы, сериалы и программы, телеканалы должны давать гарантию правообладателям, которые недовольны, что доступ к их продукту незащищен. Сегодня сигнал наших телеканалов распространяется для всех, у кого есть тарелка и кто находится в пределах доступа, в том числе и за границу, что нарушает европейское законодательство.

Итак, кодирование спутника должно увеличить количество нового контента на закодированных телеканалах.

Во-вторых, это еще и борьба с пиратством. Мошенники копируют технические сигналы (не предусмотренные для конечного потребителя) телеканалов со спутника и продают их вам за одноразовую плату. Следовательно, телеканалы не окупают свой контент, а пользователь получает посредственное качество. К тому же в любой момент вам могут отрезать доступ к телевидению, а ответственных не найти.

Напомним, Факты ICTV писали, что делать после кодирования спутникового сигнала.