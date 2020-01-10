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Факты / Украина / Общество

Изучение украинского языка бесплатно: Минкульт запустит онлайн-сервис

До сентября 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что онлайн-сервис создадут для трех категорий граждан.

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– Учебные курсы будут сфокусированы на определенные категории: те, кто знает язык, но хочет улучшить; те, кто не знает и планирует изучение с нуля; государственные служащие, которые хотят усовершенствовать знания, и т. д., – уточнил министр.

Напомним, 6 декабря Венецианская комиссия стала на сторону Украины в ее желании отдать предпочтение украинскому языку перед русским, но раскритиковала языковой закон от 25 апреля.

10 декабря нардеп Максим Бужанский подал в парламент законопроект, которым предлагает отменить закон о языке.

Фото: Dreamstime

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