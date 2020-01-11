КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу самолета МАУ

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу самолета МАУ.

Об этом заявил командующий военно-космическими силами Амир Али Хаджизаде.

– Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему, – заявил он в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.

Он добавил, что система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.

Военные также сообщили о неисправной связи у оператора системы ПВО, сбившей украинский Boeing: у него было 10 секунд на принятие решение, он сделал неправильный выбор.

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КСИР – элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни. Официально является частью вооруженных сил Ирана.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.