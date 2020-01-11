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Факты / Украина

ООС: боевики увеличили количество обстрелов, трое бойцов ранены

В течение 10 января на Донбассе зафиксированы 13 вражеских обстрелов, в результате которых ранены трое украинских военных.

Противник применил запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись неподалеку Марьинки, Невельского, трижды у Водяного и рядом с Новотроицким. Также зафиксировали четыре обстрела вблизи Орехового, неподалеку Луганского, в районе Южного. А рядом с Новотошковским боевики выпустили пять мин.

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С начала текущих суток враг дважды открывал огонь в сторону позиций украинских воинов.

Напомним, 4 января двое военных ВСУ получили ранения, подорвавшись на взрывном устройстве.

Источник: Штаб ООС

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